La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un alcaloide estratto dalla ginestra' è 'Sparteina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPARTEINA

Curiosità e Significato di "Sparteina"

La parola Sparteina è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sparteina.

Perché la soluzione è Sparteina? La sparteina è un alcaloide naturale estratto dalla ginestra, una pianta nota per le sue proprietà medicinali. Questa sostanza ha un ruolo importante in campo farmacologico, grazie alle sue potenziali proprietà benefiche. La sua scoperta rappresenta un passo avanti nello studio delle piante utili per la salute, sottolineando come la natura continui a sorprenderci con composti preziosi e ancora in parte da esplorare.

Come si scrive la soluzione Sparteina

La definizione "Un alcaloide estratto dalla ginestra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

