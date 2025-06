Una danza francese molto diffusa nel 600 nei cruciverba: la soluzione è Gavotta

GAVOTTA

Curiosità e Significato di "Gavotta"

Perché la soluzione è Gavotta? La gavotta è una danza francese molto popolare nel XVII secolo, caratterizzata da un ritmo vivace e spensierato. Originaria della Provenza, si diffuse rapidamente in tutta Europa, diventando parte integrante delle corti e dei concerti dell'epoca. La sua energia e allegria la rendono ancora oggi simbolo di festa e tradizione, testimonianza di un passato musicale ricco e affascinante.

Come si scrive la soluzione Gavotta

G Genova

A Ancona

V Venezia

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I E A T I T Mostra soluzione



