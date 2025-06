Un ramo della fisica nei cruciverba: la soluzione è Ottica

OTTICA

Curiosità e Significato di "Ottica"

Perché la soluzione è Ottica? L'ottica è il ramo della fisica che studia la luce, il suo comportamento e le sue proprietà. Analizza come si riflette, si rifrange e si diffonde, spiegando fenomeni come l'arcobaleno o la formazione delle immagini negli specchi e nelle lenti. È fondamentale per capire come vediamo e come funzionano strumenti ottici come telescopi, microscopi e occhiali, rendendo questa disciplina essenziale per molte tecnologie quotidiane.

Come si scrive la soluzione Ottica

