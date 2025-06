Si alterna alla carota nei cruciverba: la soluzione è Bastone

Home / Soluzioni Cruciverba / Si alterna alla carota

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si alterna alla carota' è 'Bastone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASTONE

Curiosità e Significato di "Bastone"

Approfondisci la parola di 7 lettere Bastone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bastone? Bastone è un oggetto lungo e sottile, spesso utilizzato come supporto o strumento di comando. Nella lingua italiana, si riferisce anche a un bastone da passeggio o a un'arma simbolica. Il termine può rappresentare autorità, guida o semplicemente una presenza stabile. In sintesi, il bastone è un alleato utile e simbolico in molte situazioni quotidiane e tradizionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è chi lo mette fra le ruoteUna gamba supplementareAttrezzo nella sacca da golfSi alterna con la notteSi alterna al doloreSi alterna alla notte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bastone

Stai cercando la risposta alla definizione "Si alterna alla carota"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O A T N T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONTATA" MONTATA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.