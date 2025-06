S inastava sul fucile nei cruciverba: la soluzione è Baionetta

BAIONETTA

Curiosità e Significato di "Baionetta"

Perché la soluzione è Baionetta? La parola baionetta indica un'arma bianca lunga e affilata che si monta sulla canna di un fucile, trasformandolo in una lancia. Utilizzata storicamente in battaglia, permette di combattere anche in combattimenti corpo a corpo. È uno strumento che unisce funzionalità militare e simbologia di coraggio e difesa. La sua presenza nel linguaggio rappresenta il connubio tra tecnologia e abilità marziale.

Come si scrive la soluzione Baionetta

B Bologna

A Ancona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N L E A K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELKANN" ELKANN

