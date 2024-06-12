La nascita spontanea di organismi viventi in biologia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La nascita spontanea di organismi viventi in biologia' è 'Autogenesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOGENESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La nascita spontanea di organismi viventi in biologia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La nascita spontanea di organismi viventi in biologia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Autogenesi? L'autogenesi si riferisce al processo naturale in cui organismi viventi si formano senza intervento esterno, emergendo spontaneamente dall'ambiente. Questo fenomeno permette alla vita di originarsi in modo autonomo, senza necessità di altre forme di vita preesistenti. È un concetto che ha suscitato dibattiti tra biologi e scienziati, poiché riguarda l'origine stessa della vita sulla Terra.

La soluzione associata alla definizione "La nascita spontanea di organismi viventi in biologia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La nascita spontanea di organismi viventi in biologia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Autogenesi:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto G Genova E Empoli N Napoli E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La nascita spontanea di organismi viventi in biologia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

