RESTARE

Approfondisci la parola di 7 lettere Restare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Restare? La parola restare indica l’atto di rimanere in un luogo o in una condizione, opposto alla fuga o alla ricerca compulsiva di cose nuove. È la scelta di stabilità e calma, contro la poriomania, che spinge a cambiare continuamente. In un mondo frenetico, imparare a restare è un modo per ritrovare equilibrio e serenità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mantenersi sul postoNon andare viaContinuare il soggiornoL antitesi di sempreLa antitesi di sempreL antitesi di contro

Hai davanti la definizione "L antitesi della poriomania" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

