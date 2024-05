Significato della soluzione per: Non andare via

Emanuela Loi (Cagliari, 9 ottobre 1967 – Palermo, 19 luglio 1992) è stata una poliziotta italiana, morta nella strage di via D'Amelio (attentato di Cosa nostra a Paolo Borsellino). Fra le prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte, fu la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio. Il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo, le è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita.

Italiano: Verbo: Intransitivo: restare (vai alla coniugazione) . fermarsi in un luogo cambiò idea e decise di restare.. (senso figurato) quanto d'uopo non v'ha dissenso "Senza sostituirsi, ovvero resta vero che due fondamenti non coesistono nella medesima concezione".. (familiare) in un gruppo di persone, sebbene sia una sorta di processo selettivo, indica la scelta fatta da qualcuno in merito alla preferenza appunto di altri e talvolta quindi all'emarginazione di chi non si desidera sia presente.