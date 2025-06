Dànno sollievo alle fatiche nei cruciverba: la soluzione è Ristori

RISTORI

Hai risolto il cruciverba con Ristori? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ristori.

Perché la soluzione è Ristori? Ristori indica aiuti economici o finanziari concessi per alleviare difficoltà o inconvenienti, come ad esempio in tempi di crisi o emergenze. È un sostegno che mira a dare sollievo alle persone o alle imprese colpite da situazioni complicate, contribuendo a ridurre le fatiche e le preoccupazioni. In sostanza, rappresenta un atto di solidarietà e supporto concreto in momenti di bisogno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rifocillamenti sollieviDanno nome a vari importanti decreti del 2020Dà sollievo alle faticheDanno inizio alla crisi di governoDànno consigli nel mettere su casa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dànno sollievo alle fatiche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

I A D A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MADIA" MADIA

