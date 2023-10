Danno nome a vari importanti decreti del 2020 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno nome a vari importanti decreti del 2020. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : RISTORI

Significato/Curiosita : Danno nome a vari importanti decreti del 2020

decreti. 2) che da quella data i legali rappresentanti delle imprese trasferite assumevano le funzioni di custodi di tutti i beni ed erano tenuti a compiere... Museo biblioteca dell'attore di genova sede del lascito ristori capranica del grillo. la ristori porterà un cambiamento riguardante il costume: sarà infatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

