Veicolo chiuso e adattato per il trasporto nei cruciverba: la soluzione è Furgonato

Home / Soluzioni Cruciverba / Veicolo chiuso e adattato per il trasporto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Veicolo chiuso e adattato per il trasporto' è 'Furgonato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FURGONATO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Furgonato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Furgonato.

Perché la soluzione è Furgonato? Un furgonato è un veicolo chiuso e modificato appositamente per il trasporto di merci o attrezzature. Si tratta di un furgone adattato con configurazioni interne personalizzate per soddisfare esigenze logistiche o di lavoro, garantendo sicurezza e protezione durante il tragitto. Ideale per consegne, traslochi o attività commerciali, rappresenta una soluzione versatile e pratica per molte professioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un pesante veicolo per il trasporto di merciPiccolo veicolo da trasportoUn veicolo da trasporto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Veicolo chiuso e adattato per il trasporto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

N L S E I A R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LESINARE" LESINARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.