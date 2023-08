Piccolo veicolo da trasporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo veicolo da trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FURGONCINO

Un veicolo trasporto truppe (apc) ruotato leggero pensato per il combattimento in operazioni a bassa intensità, per l'esplorazione tattica e l'uso da parte... Progetto di riferimento. la furgonetta derivata da automobile (detta anche furgoncino oppure van) è un'automobile nella quale la zona dietro i sedili anteriori...