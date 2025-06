La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un grande lago della Russia' è 'Aral' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARAL

Hai risolto il cruciverba con Aral? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Aral.

Perché la soluzione è Aral? L'Aral è un grande lago situato in Asia centrale, storicamente tra Kazakhstan e Uzbekistan. Un tempo uno dei più grandi laghi del mondo, purtroppo ha subito un grave processo di insabbiamento e riduzione a causa di progetti di irrigazione sovradimensionati. La sua storia rappresenta un esempio importante delle conseguenze ambientali di interventi umani e della necessità di tutela ambientale globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il lago asiatico ormai quasi del tutto scomparsoLago salato asiatico ormai quasi prosciugatoLago asiatico semi prosciugatoGrande lago della RussiaGrande lago ungherese nell ovest del PaeseGrande lago del Canada

