SCOOTER

Non fermarti alla soluzione! Conosci Scooter più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scooter.

Perché la soluzione è Scooter? Uno scooter è un veicolo compatto e agile pensato per muoversi facilmente in città. Ideale per evitare il traffico, permette di spostarsi rapidamente tra le strade affollate e di parcheggiare con facilità. Pratico e maneggevole, è la soluzione preferita da chi cerca un mezzo di trasporto pratico e veloce per le esigenze quotidiane urbane. In breve, uno strumento perfetto per la mobilità cittadina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una moto sotto il cui sedile ci sta il cascoSi guida agevolmenteLa Vespa lo è per antonomasiaUn pratico veicolo da cittàUn veicolo da cittàUn comodo veicolo da città

Hai trovato la definizione "Pratico veicolo da città" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

O Otranto

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

