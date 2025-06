Popolo germanico che invase la Savoia nei cruciverba: la soluzione è Burgundi

Home / Soluzioni Cruciverba / Popolo germanico che invase la Savoia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Popolo germanico che invase la Savoia' è 'Burgundi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BURGUNDI

La parola Burgundi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Burgundi.

Perché la soluzione è Burgundi? I Burgundi furono un popolo germanico che, nel V-VI secolo, invase e si insediò nella regione della Savoia, influenzando profondamente la cultura e la storia locale. La loro presenza contribuì a plasmare il territorio e i suoi abitanti, lasciando un'impronta duratura. Conosciuti anche come popolo dei Burgundi, rappresentano un capitolo importante delle migrazioni e delle invasioni barbariche in Europa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un popolo germanicoPopolo germanico sconfitto dai romani nel 101 aCUn antico popolo germanico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Popolo germanico che invase la Savoia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

U Udine

R Roma

G Genova

U Udine

N Napoli

D Domodossola

I Imola

M A I A V R P E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRIMAVERA" PRIMAVERA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.