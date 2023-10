Popolo germanico sconfitto dai romani nel 101 aC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo germanico sconfitto dai romani nel 101 aC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIMBRI

Significato/Curiosita : Popolo germanico sconfitto dai romani nel 101 ac

A germanico furono concessi gli ornamenta triumphalia. nel 9, dopo che tiberio aveva brillantemente sconfitto i ribelli dalmati, l'esercito romano di... furono concessi gli ornamenta triumphalia.9, dopo che tiberio aveva brillantementei ribelli dalmati, l'esercitodi... I Cimbri (in latino: Cimbri; in greco antico: µß, Kímbroi) erano una tribù germanica o celtica che assieme ai Teutoni ed agli Ambroni invase il territorio della Repubblica romana alla fine del II secolo a.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Popolo germanico sconfitto dai romani nel 101 aC : popolo; germanico; sconfitto; romani; popolo nomade come i Rom; Antichissimo popolo della Mesopotamia; Antichissimo popolo della Mesopotamia |; La seconda città più popolo sa del Piemonte; Un popolo del Sudafrica; La più popolo sa parte del mondo; Un antichissimo popolo dell Italia centrale; Voce di popolo ; Popolo germanico che invase la Savoia; Un antico alfabeto germanico ; Relativa ad un antico popolo germanico ; Soprannome dell imperatore Gaio Cesare germanico ; Il popolo delle nebbie nel mito germanico ; Il Giove germanico ; Un antico germanico ; Napoleone : il Bonaparte sconfitto a Sedan; La battaglia in cui fu sconfitto Rommel; Re numidico sconfitto da Gaio Mario nel 105 aC; Fu sconfitto da Bush alle presidenziali del 2004; Il fiume sulle cui rive fu sconfitto Asdrubale; Detta le condizioni allo sconfitto ; Vi fu sconfitto Napoleone III; Il re che fu sconfitto da Narsete; Le stringe il giromani ca; Ai tempi dei romani era la capitale del Friuli; Cartaginesi visti dai romani ; Per gli antichi romani : Ubi maior minor lat; Il mare che bagna la romani a; Fu un nemico dei romani ; La penna dei romani ; È tra la romani a e l Ucraina;

Cerca altre Definizioni