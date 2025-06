Maldisposto nei cruciverba: la soluzione è Alieno

ALIENO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Alieno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Alieno.

Perché la soluzione è Alieno? Maldisposto indica uno stato d'animo negativo o scontroso, spesso accompagnato da irritabilità o cattivo umore. È usato per descrivere chi si sente poco propenso ad interagire con gentilezza o disponibilità. In parole semplici, si riferisce a una persona che non è di buon umore o che manifesta antipatia. Conoscere questo termine aiuta a capire meglio le sfumature delle emozioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Soggetto non terrestre estraneo in senso latoContrario sfavorevoleContrario poco propensoMaldisposto ricalcitrante

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

O Otranto

N E R O R O E T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AEROTRENO" AEROTRENO

