La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il poeta latino autore della Tebaide' è 'Stazio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAZIO

Hai risolto il cruciverba con Stazio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Stazio.

Perché la soluzione è Stazio? Stazio è un poeta latino del I secolo d.C., noto per le sue opere epiche e liriche. La sua poesia si distingue per uno stile elegante e una profonda introspezione, contribuendo alla letteratura romana. Conosciuto anche come autore della Tebaide, ha lasciato un segno duraturo nella cultura classica. La sua figura rappresenta l’eccellenza della poesia latina antica.

