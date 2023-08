Il poeta latino della Tebaide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta latino della Tebaide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STAZIO

Significato/Curiosità : Il poeta latino della Tebaide

Publio Papinio Stazio, noto come Stazio, è stato un poeta latino del I secolo d.C., celebre per la sua epica "Tebaide". Nato a Napoli, visse durante il regno dell'imperatore Domiziano e godette di grande prestigio a Roma. La "Tebaide" è un'opera in dodici libri che narra la guerra fratricida tra i figli di Edipo, Eteocle e Polinice, e la caduta di Tebe. Stazio utilizzò uno stile colto e raffinato, ispirato a Omero e Virgilio, dimostrando profonda conoscenza dei miti greci. La sua abilità nell'esprimere emozioni e descrivere scene di battaglia gli conferì un posto di rilievo nella letteratura latina, diventando un punto di riferimento per i successivi poeti epici.

