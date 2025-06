Il gonfiore della scottatura nei cruciverba: la soluzione è Vescica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gonfiore della scottatura' è 'Vescica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VESCICA

Perché la soluzione è Vescica? La vescica è una sacca piena di liquido che si forma sulla pelle in seguito a una scottatura o a sfregamenti intensi. Serve a proteggere i tessuti sottostanti e favorisce la guarigione. Quando si gonfia, indica che il corpo sta tentando di riparare l’area lesa. È importante non bucarla per evitare infezioni e permettere alla pelle di riprendersi al meglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Organo pneumatico di molti pesciC è quella urinaria e natatoriaCrea del gonfioreGrave scottaturaLo causa una scottatura

V Venezia

E Empoli

S Savona

C Como

I Imola

C Como

A Ancona

O R S P O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIPOSO" RIPOSO

