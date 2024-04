La Soluzione ♚ Crea del gonfiore

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EDEMA

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Crea del gonfiore: Forma all'interno di un tessuto del corpo. i segni e i sintomi includono arrossamento, dolore, calore e gonfiore. il gonfiore può apparire, alla palpazione... L'edema (dal greco dµa, òidema, "gonfiore") è un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo. Il termine idropisìa o idrope, per quanto sinonimo di edema, indica l'accumulo del liquido sieroso in una cavità del corpo, solitamente quella peritoneale. L'edema può interessare una zona circoscritta, come per esempio una gamba, oppure può essere generalizzato se si manifesta in tutto l'organismo. In questo caso, prima che l'edema sia clinicamente evidente, devono accumularsi diversi litri di liquido; per questo motivo l'aumento di peso precede generalmente le altre manifestazioni dell'edema. Quando l'edema interessa tutti i ...

