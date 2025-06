Così è un terreno perfettamente in piano nei cruciverba: la soluzione è Livellato

LIVELLATO

Hai risolto il cruciverba con Livellato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Livellato.

Perché la soluzione è Livellato? LIVELLATO indica qualcosa che è stato reso perfettamente piatto e uniforme, eliminando eventuali dislivelli o irregolarità. È un termine molto usato in edilizia e fai-da-te per descrivere superfici come pavimenti, terreni o tavoli che sono stati appositamente livellati per garantire stabilità e precisione. Quando un terreno è completamente in piano, si dice che è stato livellato, pronto per essere utilizzato o costruito sopra.

L Livorno

I Imola

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

