La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Corroso da un acido' è 'Intaccato'.

INTACCATO

Intaccato

Perché la soluzione è Intaccato? Intaccato indica qualcosa che è stato leggermente danneggiato o corroso da un acido o da altre sostanze corrosive. Si usa spesso per descrivere materiali o superfici che hanno subito una lieve erosione, lasciando segni o alterazioni visibili. È un termine comune in chimica e in contesti pratici, dove si vuole sottolineare un cambiamento superficiale. In breve, significa che qualcosa è stato leggermente danneggiato o indebolito.

Un acido messaggero siglaUn acido dell acqua regiaUn acido usato come esplosivo dirompente

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

O D O N T N D O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONDO DONI" TONDO DONI

