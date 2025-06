Uno sport acquatico nei cruciverba: la soluzione è Surf

SURF

Perché la soluzione è Surf? Il surf è uno sport acquatico che consiste nel cavalcare le onde del mare con una tavola appositamente progettata. È un'attività emozionante che combina abilità, equilibrio e passione per il mare. Praticato in tutto il mondo, rappresenta anche uno stile di vita libero e avventuroso, invitando a vivere l'oceano in totale armonia con la natura. È davvero un’esperienza unica e coinvolgente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La tavola per planare sulle ondeSport con la tavolaUna tavola che si usa sulle ondeSport acquatico in cui si usano tavole e aquiloniSport acquatico per equilibristiMustelide acquatico

