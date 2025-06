Lo è una sostanza formata da elementi della stessa specie nei cruciverba: la soluzione è Omogenea

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è una sostanza formata da elementi della stessa specie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è una sostanza formata da elementi della stessa specie' è 'Omogenea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMOGENEA

Hai risolto il cruciverba con Omogenea? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Omogenea.

Perché la soluzione è Omogenea? Omogenea indica una sostanza composta da elementi uguali tra loro, con caratteristiche uniformi in tutta la massa. È come un liquido o un materiale senza differenze visibili: ogni parte è identica alle altre. Questa parola si usa spesso in chimica, ma anche in contesti più generali per descrivere qualcosa che appare compatto e uniforme. In sostanza, rappresenta coerenza e omogeneità in ogni suo aspetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimiciLo è una sostanza come il gelLo è un gas che non reagisce spontaneamente con altri elementi chimici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Lo è una sostanza formata da elementi della stessa specie" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

M Milano

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

A Ancona

O S O I O L S G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IOGLOSSO" IOGLOSSO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.