Una copertina rigida nei cruciverba: la soluzione è Cartonata

Una copertina rigida

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una copertina rigida' è 'Cartonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTONATA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cartonata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cartonata.

Perché la soluzione è Cartonata? Una copertina rigida si riferisce a una copertina resistente e solida, tipicamente usata per proteggere libri, quaderni o scatole. La parola cartonata indica proprio qualcosa fatto di cartone spesso e compatto, garantendo durevolezza e un aspetto elegante. È ideale per dare un tocco professionale e robusto ai prodotti editoriali o alle confezioni. In sostanza, rappresenta un modo pratico e raffinato di proteggere e presentare contenuti e oggetti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rende il libro più pesanteLibro con la copertina rigidaLibro con copertina rigidaLo sono i libri con la copertina rigida

Hai davanti la definizione "Una copertina rigida" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

