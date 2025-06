Un prodotto antitarme nei cruciverba: la soluzione è Canfora

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un prodotto antitarme' è 'Canfora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANFORA

La soluzione Canfora di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Canfora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Canfora? Canfora è un rimedio naturale noto per le sue proprietà repellenti contro insetti e tarme. Questa resina aromatica, estratta da alberi di canfora, viene spesso utilizzata negli armadi e nei cassetti per proteggere i tessuti dai parassiti, mantenendo l'ambiente fresco e privo di insetti indesiderati. È una soluzione efficace e tradizionale per preservare abiti e tessuti in modo naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tiene lontane le tarmePianta il cui olio è un antinfiammatorioUn vino rosso prodotto in provincia di VeronaUn prodotto causticoProdotto siderurgico

Hai davanti la definizione "Un prodotto antitarme" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

