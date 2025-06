Un piccolo fiore primaverile dei prati nei cruciverba: la soluzione è Primula

Un piccolo fiore primaverile dei prati

PRIMULA

Perché la soluzione è Primula? La primula è un fiore che sboccia in primavera, spesso tra l’erba dei prati. Simbolo di rinascita e speranza, si distingue per i suoi colori vivaci come il giallo, il rosa e il viola. È uno dei primi a emergere dopo il lungo inverno, portando allegria e freschezza alla natura. La primula ci ricorda che ogni nuovo inizio porta con sé possibilità di rinnovamento.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un piccolo fiore primaverile dei prati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

