ICONOCLASTA

Perché la soluzione è Iconoclasta? Iconoclasta indica chi sfida o distrugce immagini, simboli o icone tradizionali, spesso per promuovere nuove idee o rivoluzioni culturali. È una persona che rompe con il passato, mettendo in discussione le convenzioni visive e artistiche. In un mondo di immagini e simboli, l'iconoclasta rappresenta il coraggio di andare oltre i schemi consolidati, stimolando il cambiamento e la riflessione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dissacratore anticonformistaDistruttore di credenze e costumi consolidatiUn nemico del culto delle immaginiSi combatte intervenendo sui radar del nemicoVi si aspetta con pazienza il corpo del nemico

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

O Otranto

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

