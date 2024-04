La Soluzione ♚ Dissacratore anticonformista

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ICONOCLASTA

Curiosità su Dissacratore anticonformista: L'aggettivo "sacripantesco" (in antonio baldini), col significato di "anticonformista, dissacratorio" e del verbo "sacripantare" (in carlo emilio gadda), col significato... L'iconoclastia o iconoclasmo (dal greco e - eikòn, "immagine" e - kláo, "rompo") è stato un movimento di carattere religioso sviluppatosi nell'impero bizantino intorno alla prima metà del secolo VIII. La base dottrinale di questo movimento fu l'affermazione che la venerazione delle icone spesso sfociasse in una forma di idolatria, detta "iconodulia". Questa convinzione provocò non solo un duro confronto dottrinario, ma anche la distruzione materiale di un gran numero di rappresentazioni religiose, compresi capolavori artistici. Sul piano politico l'iconoclastia ebbe per obiettivo di togliere ogni pretesto dottrinale al Califfo di ...

