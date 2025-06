Sposta il pensiero nei cruciverba: la soluzione è Deconcentrazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Sposta il pensiero

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Sposta il pensiero' è 'Deconcentrazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECONCENTRAZIONE

Vuoi sapere di più su Deconcentrazione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 16 lettere nella pagina dedicata: Deconcentrazione.

Perché la soluzione è Deconcentrazione? Deconcentrazione significa liberare la mente da pensieri ripetitivi o disturbanti, permettendo di ritrovare calma e chiarezza. È un processo che aiuta a distogliere l’attenzione da ciò che distrae, favorendo il rilassamento e la concentrazione. In sostanza, si tratta di spostare il pensiero altrove per ritrovare serenità e focus, un gesto fondamentale per il benessere mentale e il relax quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L uscita dal raccoglimentoSi sposta facendola rotolareL opera con il Va pensieroIntona Va pensiero sull ali dorate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Sposta il pensiero"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A P R E E R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PEREIRA" PEREIRA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.