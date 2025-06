Si ciba della sua stessa specie nei cruciverba: la soluzione è Cannibale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si ciba della sua stessa specie' è 'Cannibale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANNIBALE

Vuoi sapere di più su Cannibale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Cannibale.

Perché la soluzione è Cannibale? Il termine cannibale si riferisce a chi si nutre della propria stessa specie, come gli individui che mangiano altri membri del loro gruppo o specie. È un termine spesso associato a comportamenti estremi o primitivi, ma può anche essere usato in modo figurato per descrivere atteggiamenti autodistruttivi o autoreferenziali. In ogni caso, rappresenta un concetto forte di consumo interno e autoalienazione.

Se "Si ciba della sua stessa specie" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

B Bologna

A Ancona

L Livorno

E Empoli

A E E E R T G N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEENAGER" TEENAGER

