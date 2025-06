Rapaci europei con il piumaggio bianco e nero nei cruciverba: la soluzione è Capovaccai

CAPOVACCAI

Perché la soluzione è Capovaccai? Capovaccai è un termine che indica alcuni rapaci europei caratterizzati da piumaggi bianchi e neri, come ad esempio alcune aquile o falchi. Questi uccelli sono noti per la loro eleganza e agilità in volo, spesso simboli di libertà e forza nella cultura popolare. La loro presenza nei cieli europei è un segno di biodiversità e natura selvaggia.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

V Venezia

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

I Imola

