Prendere in consegna nei cruciverba: la soluzione è Ricevere

Home / Soluzioni Cruciverba / Prendere in consegna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendere in consegna' è 'Ricevere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICEVERE

La parola Ricevere è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ricevere.

Perché la soluzione è Ricevere? Prendere in consegna significa ricevere o ottenere qualcosa che ti viene affidato o consegnato. È come quando ricevi un pacco o un incarico e ne assumi il controllo. La soluzione più semplice è RICEVERE, un termine che indica l'atto di accogliere e fare proprio ciò che ti viene dato. In sostanza, rappresenta il momento in cui qualcosa passa nelle tue mani o nella tua responsabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ammettere alla propria presenzaAccogliere gli ospitiBevande digestive che si possono prendere anche al barLa consegna a domicilioGarantisce pronta consegna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Prendere in consegna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

T L O A H T N I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIATHLON" TRIATHLON

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.