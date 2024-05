Garantisce pronta consegna

Aggettivo

espresso m sing

detto in modo chiaro, evidente, esplicito.

Sostantivo

espresso ( approfondimento) m sing (pl.: espressi)

affrancatura specifica e aggiuntiva per lettera in consegna rapida: (gastronomia) caffè preparato al momento con apposita macchina (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) treno veloce, ora intercity

Voce verbale

espresso

participio passato maschile singolare di esprimere

Sillabazione

e | sprès | so

Pronuncia

IPA: /e'sprsso/

Etimologia / Derivazione

(nell'ultima definizione) dal francese (train) express

Sinonimi

(di concetto, sentimento, eccetera) detto, pronunciato, raccontato, narrato, riferito, manifestato, comunicato, dichiarato, spiegato, formulato, dimostrato, rivelato, enunciato, esternato, dichiarato apertamente, inequivocabile,

detto, pronunciato, raccontato, narrato, riferito, manifestato, comunicato, dichiarato, spiegato, formulato, dimostrato, rivelato, enunciato, esternato, dichiarato apertamente, inequivocabile, (di volontà, dovere, eccetera) manifesto, chiaro, preciso, senza sottintesi, evidente, esplicito

manifesto, chiaro, preciso, senza sottintesi, evidente, esplicito rappresentato, interpretato, descritto, raffigurato, simboleggiato

veloce, rapido, immediato, celere

(di cibo) fatto sul momento, fatto su ordinazione, fatto apposta

fatto sul momento, fatto su ordinazione, fatto apposta caffè

treno, direttissimo

lettera, francobollo, plico

Contrari

(di concetto,, sentimento, eccetera) inespresso, taciuto, nascosto, mascherato, represso, celato, occultato

inespresso, taciuto, nascosto, mascherato, represso, celato, occultato sottinteso, implicito, oscuro

Parole derivate