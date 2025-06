Malori che possono colpire i bagnanti nei cruciverba: la soluzione è Congestioni

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Malori che possono colpire i bagnanti' è 'Congestioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONGESTIONI

La parola Congestioni è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Congestioni.

Perché la soluzione è Congestioni? Le congestionI sono fastidi temporanei causati da un eccesso di acqua o muco nelle vie respiratorie, spesso durante l'estate o in ambienti umidi. Nel contesto dei bagnanti, si riferiscono a problemi come congestioni nasali o otiti da immersione. Questi disturbi possono rendere meno piacevole il momento di relax in spiaggia o in piscina, ma sono generalmente temporanei e facilmente trattabili.

Se "Malori che possono colpire i bagnanti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

