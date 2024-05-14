Possono colpire il cuore ma anche altri organi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Possono colpire il cuore ma anche altri organi' è 'Infarti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFARTI

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Perché la soluzione è Infarti? Gli infarti sono eventi clinici che si verificano quando l'apporto di sangue a un organo vitale viene interrotto, causando danni alle cellule e ai tessuti. Sebbene siano più noti per colpire il cuore, possono interessare anche altri organi come il cervello o i reni, provocando conseguenze gravi. La loro insorgenza è spesso legata a problemi di circolazione e a fattori di rischio come il fumo, l'ipertensione e il colesterolo alto. La prevenzione e la tempestività sono fondamentali per ridurne l'impatto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Possono colpire il cuore ma anche altri organi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Possono colpire il cuore ma anche altri organi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Infarti

Per risolvere la definizione "Possono colpire il cuore ma anche altri organi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Possono colpire il cuore ma anche altri organi" conferma che la soluzione 'Infarti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Infarti

I Imola N Napoli F Firenze A Ancona R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Possono colpire il cuore ma anche altri organi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Infarti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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