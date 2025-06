Locali annessi alla lavanderie nei cruciverba: la soluzione è Stirerie

STIRERIE

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Stirerie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Stirerie? Le stirerie sono i locali o le strutture dedicate alla stiratura di abiti e tessuti, spesso annessi alle lavanderie. Qui si perfezionano capi delicati o di alta qualità, garantendo un aspetto impeccabile. Sono ambienti specializzati in tecniche di piegatura e pressatura, fondamentali per avere vestiti sempre perfetti. In sostanza, le stirerie rappresentano il tocco finale per un look impeccabile e curato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lavorano dopo il bucatoLuoghi dove tutto prende la giusta piegaLavorano dopo le lavanderieLocali scolasticiLocali per esperimentiDelimitano i locali

S Savona

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

