IPERBATO

Perché la soluzione è Iperbato? L'iperbato è una figura retorica che consiste nell'invertire l'ordine naturale delle parole in una frase, per creare effetti stilistici o enfatizzare un concetto. Spesso utilizzato nella poesia e nella prosa, permette di dare musicalità e rafforzare il messaggio. È uno strumento per rendere il linguaggio più ricco e articolato, contribuendo a catturare l'attenzione del lettore.

I Imola

P Padova

E Empoli

R Roma

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

C R C I O S A T Mostra soluzione



