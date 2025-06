Gli strumenti nella borsa del tecnico nei cruciverba: la soluzione è Arnesi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli strumenti nella borsa del tecnico' è 'Arnesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARNESI

Hai risolto il cruciverba con Arnesi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Arnesi.

Perché la soluzione è Arnesi? Arnesi indica gli attrezzi utilizzati dai tecnici per svolgere il proprio lavoro, come cacciaviti, pinze o trapani. Questi strumenti sono fondamentali per effettuare riparazioni, manutenzioni e installazioni con precisione e sicurezza. Nella borsa del tecnico, gli arnesi rappresentano il kit essenziale per affrontare ogni sfida tecnica con competenza e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il tecnico non può farne a menoFerri del mestiereUtensiliL aereo effettua quello tecnicoBorsa grande e capaceSi commette prendendo la borsa e la corsa

La definizione "Gli strumenti nella borsa del tecnico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

