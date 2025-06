Un comando che si aziona con un dito nei cruciverba: la soluzione è Levetta

LEVETTA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Levetta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Levetta.

Perché la soluzione è Levetta? La levetta è un piccolo componente meccanico, come quello di uno strumento musicale o di un dispositivo, che si aziona facilmente con un dito. Permette di attivare o modificare funzioni in modo semplice e rapido. Pensala come un tocco pratico e immediato, che rende più comoda l'uso di molti oggetti quotidiani, facilitando le operazioni di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aziona anche interruttoriComando che si aziona con un ditoSi muovono con un ditoSi aziona sul set

