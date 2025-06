Il Bennato di Sono solo canzonette nei cruciverba: la soluzione è Edoardo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Bennato di Sono solo canzonette' è 'Edoardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDOARDO

Approfondisci la parola di 7 lettere Edoardo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Edoardo? Edoardo è un nome proprio di origine germanica che significa guardiano ricco. È molto diffuso in Italia e richiama personaggi famosi come Edoardo VII, re d'Inghilterra. Il nome trasmette un senso di regalità e tradizione, ed è scelto spesso per onorare antenati o figure storiche importanti. Conoscere il significato di Edoardo aiuta a capire meglio le radici culturali e storiche dietro questo nome.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nome di re inglesiIl Leo del film Smetto quando voglioUn Bennato cantautoreL Edoardo di Sono solo canzonetteSulle carte nautiche sono solo dei puntiniNon sono esperti solo nel loro campo

Hai trovato la definizione "Il Bennato di Sono solo canzonette" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

R E O P T T Mostra soluzione



