La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un bacino naturale' è 'Lago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAGO

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Lago, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lago? Un bacino naturale è una porzione di territorio in cui si raccoglie l’acqua proveniente da pioggia o ruscelli, formando un invaso naturale. Il termine più comune per indicarlo è lago. Questi specchi d'acqua sono fondamentali per l’ecosistema e spesso rappresentano meraviglie paesaggistiche. In sintesi, il lago è un vero e proprio tesoro della natura, capace di incantare e sostenere la vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pittoresco bacino del ViterbeseComprende le isole Maggiore Minore e PolveseQuello di Como ha due ramiLa navigazione in un bacino naturaleUn osso del bacinoUno naturale è il caucciù

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un bacino naturale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

