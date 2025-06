Stazione invernale ai piedi del Monte Bianco nei cruciverba: la soluzione è Chamonix

CHAMONIX

Perché la soluzione è Chamonix? Chamonix è una rinomata località alpina situata ai piedi del maestoso Monte Bianco, famosa per le sue spettacolari piste da sci e il panorama mozzafiato. È una meta ideale per gli amanti degli sport invernali e dell’avventura, offrendo anche attività estive come escursioni e arrampicate. Un vero e proprio paradiso montano che incanta visitatori di tutto il mondo, rappresentando un simbolo delle Alpi francesi.

C Como

H Hotel

A Ancona

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

X Xeres

