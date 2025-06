Fallire l intervento sul pallone nel calcio nei cruciverba: la soluzione è Bucare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fallire l intervento sul pallone nel calcio' è 'Bucare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUCARE

Perché la soluzione è Bucare? Bucare nel calcio significa fallire un intervento sul pallone, lasciando spazio all'avversario di avere un'occasione o di segnare. È come quando un difensore non riesce a fermare l'attaccante e il pallone gli passa tra le gambe, creando una possibilità per la squadra avversaria. In sintesi, è un errore che può costare caro e cambiare le sorti della partita.

