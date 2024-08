La Soluzione ♚ Forare La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BUCARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BUCARE

Curiosità su Forare: Carriera Giocatore Ha giocato oltre che in Serie A anche nelle serie minori. Ha legato il suo nome soprattutto al Foggia, dove ha militato per sei stagioni (dal 1988 al 1996, con le parentesi di Fiorentina, Modena e Bologna), proprio nel miglior periodo della storia del club pugliese che si meritò l'appellativo di "Foggia dei Miracoli" alla guida del tecnico boemo Zdenek Zeman. Giovanni Bucaro (Palermo, 20 novembre 1970) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.

Altre Definizioni con bucare; forare; La capitale romena; La capitale rumena; La capitale dei Rumeni; Le macchine per forare; Macchine usate per forare; Macchine per forare;