La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli esami per il Covid' è 'Tamponi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAMPONI

Curiosità e Significato di "Tamponi"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tamponi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tamponi.

Perché la soluzione è Tamponi? I tamponi sono test diagnostici utilizzati per rilevare la presenza del virus Covid-19 nel nostro organismo. Attraverso un semplice prelievo di secrezioni nasali o orali, permettono di individuare se si è infetti. Sono fondamentali per bloccare la diffusione dell'infezione e garantire la sicurezza di tutti. Con i tamponi, possiamo monitorare meglio la situazione e prevenire rischi sanitari.

Come si scrive la soluzione Tamponi

La definizione "Gli esami per il Covid" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

