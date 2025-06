Contengono le frecce nei cruciverba: la soluzione è Faretre

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contengono le frecce' è 'Faretre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARETRE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Faretre più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Faretre.

Perché la soluzione è Faretre? Faretre è un termine che deriva dall'unione di fare e tre, ma in questo caso si gioca con le parole. Significa letteralmente contengono le frecce, richiamando l'idea di indicare direzioni o punti di riferimento, come le frecce che segnano percorsi. È una parola inventata, usata in enigmistica, per indicare qualcosa che ha a che fare con simboli o segni direzionali.

Hai davanti la definizione "Contengono le frecce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

