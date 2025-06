Acceleratore di particelle nei cruciverba: la soluzione è Ciclotrone

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Acceleratore di particelle' è 'Ciclotrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICLOTRONE

Vuoi sapere di più su Ciclotrone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Ciclotrone.

Perché la soluzione è Ciclotrone? Un acceleratore di particelle come il ciclotrone è un dispositivo che permette di far muovere a velocità elevate le particelle subatomiche. Utilizzato in fisica e medicina, serve per studiare la materia o per trattamenti come la radioterapia. Attraverso campi magnetici, il ciclotrone accelera particelle in cerchi concentrici, aprendo nuove frontiere della scienza e della tecnologia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Particelle come i kaoni e i pioniParticelle atomicheSofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle

C Como

I Imola

C Como

L Livorno

O Otranto

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

