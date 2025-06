Una linea geometrica nei cruciverba: la soluzione è Lato

Home / Soluzioni Cruciverba / Una linea geometrica

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una linea geometrica' è 'Lato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATO

Curiosità e Significato di "Lato"

Vuoi sapere di più su Lato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lato.

Perché la soluzione è Lato? Una linea geometrica è un tratto continuo e illimitato, che si estende in entrambe le direzioni senza fine. Quando parliamo di lato, ci riferiamo a uno dei segmenti che formano i confini di una figura piana, come un triangolo o un quadrilatero. È l'elemento fondamentale per definire e distinguere le forme geometriche. Conoscere il lato aiuta a capire le dimensioni e le proprietà di ogni figura.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tratto del perimetro del triangolo isosceleParte del perimetroAll umorista piace cercare soprattutto quello comicoLa linea meridianaLinea di confineLinea ordinata di soldati affiancati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lato

Non riesci a risolvere la definizione "Una linea geometrica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S T O A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAOISTA" TAOISTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.